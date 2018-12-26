Сумские биатлонисты с медалями юниорского чемпионата

чемпионка Украины Анна Кривонос
В первый день прошли спринтерские гонки.
Чемпионкой Украины среди юниорок стала глуховчанка Анна Кривонос.
Спринт. Юниорки
1. Анна Кривонос (0+0) 23:06,0
2. Екатерина Бех (1+1) +26,4
3. Оксана Сигети (0+1) +1:02,4
4. Оксана Москаленко (0+2) +1:17,9
5. Анна Коваленко (1+2) +1:33,2
6. Валерия Дмитренко (1+0) +1:47,3
Среди юниоров лучшим из наших был сумчанин Евгений Ивченко – «бронза». Дмитрий Грущак стал пятым.
Спринт. Юниоры
1. Сергей Телень (0+0) 27,44,6
2. Юрий Сытник (0+0) +24,6
3. Евгений Ивченко (0+1) +1:23,0
4. Владислав Романчич (1+0) +2:11,5
5. Дмитрий Грущак (1+2) +2:22,2
6. Степан Кинаш (1+2) +2:55,3
Завтра пройдут гонки преследования.
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