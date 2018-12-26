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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:271

Сумские биатлонисты с медалями юниорского чемпионата

Сегодня, 15 января, в с. Яворов Львовской области стартовал юниорский чемпионат Украины по биатлону.

чемпионка Украины Анна Кривонос

Евгений Вялков

В первый день прошли спринтерские гонки.

Чемпионкой Украины среди юниорок стала глуховчанка Анна Кривонос.

Спринт. Юниорки

1.  Анна Кривонос (0+0)  23:06,0

2.  Екатерина Бех (1+1)  +26,4

3.  Оксана Сигети (0+1)  +1:02,4

4.  Оксана Москаленко (0+2)  +1:17,9

5.  Анна Коваленко (1+2)  +1:33,2

6.  Валерия Дмитренко (1+0)  +1:47,3

Среди юниоров лучшим из наших был сумчанин Евгений Ивченко – «бронза». Дмитрий Грущак стал пятым.

Спринт. Юниоры

1.  Сергей Телень (0+0)  27,44,6

2.  Юрий Сытник (0+0)  +24,6

3.  Евгений Ивченко (0+1)  +1:23,0

4.  Владислав Романчич (1+0)  +2:11,5

5.  Дмитрий Грущак (1+2)  +2:22,2

6.  Степан Кинаш (1+2)  +2:55,3

Завтра пройдут гонки преследования.

Спорт Анна Кривонос Биатлон
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