Сумчан приглашают на «Что? Где? Когда?» В Сумах пройдет турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» на антикоррупционную тематику.

Интеллектуальные соревнования пройдут 24 января с 18:00 до 21:00 в «Розумном хабе».

Команды для участия в турнире будут формироваться на месте проведения мероприятия. Вы можете участвовать уже заранее сложившейся командой, однако каждый участник должен зарегистрироваться самостоятельно. Оптимальное количество участников в одной команде - пять. Турнир будет состоять из 3 туров по 10 вопросов. Победители получат призы.

Несмотря на такую серьезную тему, вопросы будут очень интересные, а иногда и веселые. Поэтому приходите и приводите друзей.

Регистрируйтесь по ссылке: https://goo.gl/forms/PlQ4G7iNEzlh0aTq2

Турнир организует и проводит Центр «Эйдос» в рамках проекта «Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине «Взаимодействие» Агентства США по международному развитию (USAID).