Сумчанин, бросившийся вчера под поезд, сбежал из больницы (видео)

Мужчина, которого вчера доставили в больницу после попытки самоубийства под колесами поезда, около двух часов ночи сбежал из палаты. Об этом сообщили в Сумской областной больнице, куда доставили мужчину после происшествия для обследования, говорится в сюжете UA:СУМИ.
«Был госпитализирован в торакальное отделение с переломами 2 ребер, ушибом таза, ушибом левого бедра, общее состояние средней тяжести и в состоянии алкогольного опьянения. У него было неадекватное поведение, и через 2 часа после того, как был госпитализирован, он самовольно покинул наше отделение, объясняя это тем, что ему не надо лечиться и ему надо домой», - говорит врач Сумской областной больницы Михаил Кальченко.
«Гражданин 1976 года рождения. По его словам, хотел покончить жизнь самоубийством. К счастью, неудачно. Поругался со своей сожительницей и к тому же находился в состоянии алкогольного опьянения», - рассказал сотрудник отдела коммуникации Нацполиции Сумщины Владимир Кузьменко.
Как сообщил Владимир Кузьменко, по статистике полиции по области в 2017 году покончили с жизнью 274 человека, в прошлом году - 254, а в этом – уже 6.
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