Сумчан приглашают на лекцию музыканта «ХЗВ»

Свобода, открытость и провокация, - какое место они занимают в обществе сегодня?
Поговорим с Альбертом Цукренко об отношении людей к "неудобным" темам, реакции общества на новые формы и культуру потребления информации в Украине.
Встреча предусматривать возможность задать свои вопросы, поэтому часть этого вечера - в ваших руках.
Ждем всех с 17:45 19 января в общественном пространстве «Розумний хаб» по адресу ул. Кузнечная, 2. Вход свободный, пишут организаторы.
Участники украинской экспедиции на вершину Гашербрум II сумчане Владимир Рошко и Дмитрий Романенко расскажут о своих странствиях, и как все...
14 липня у Сумах пройде тревел-зустріч, на якій сумчанам розкажуть про мандрівку Непалом....
«Відкрита ніч» – фестиваль, покликаний що раз відкривати нові українські імена у галузі кінематографу та телевізійного виробництва....
«Відкрита ніч» – фестиваль, покликаний що раз відкривати нові українські імена у галузі кінематографу та телевізійного виробництва....
Сьогодні, 8 червня, в Розумному хабі сумський письменник Владислав Івченко презентуватиме збірку оповідань «Ігри пам’яті»....