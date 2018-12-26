В Сумах в аварию попал троллейбус (обновлено)

По сообщению КП «Электроавтотранс», на разворотном кольце на конечной остановке в троллейбус, следующий по маршруту № 5, врезался легковой автомобиль.
Как рассказал пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, авария произошла в 8:40 на улице Роменской: водитель троллейбуса не предоставил преимущество в движении легковому авто, из-за чего машина въехала в троллейбус.
Травмированных нет, транспортные средства имеют механические повреждения. Сейчас оформляются документы для передачи их в суд. Водителя троллейбуса могут оштрафовать на 340 грн или лишить права управлять транспортом на срок от одного месяца до года.
В связи с аварией троллейбусы № 5 временно будут курсировать через остановку «Автовокзал», то есть на Роменскую ехать не будут.
Обновление: движение троллейбусов возобновлено.
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