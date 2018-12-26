В Сумах на Курской образовалась троллейбусная пробка (обновлено)

Сейчас в ожидании водителя грузовика стоят три троллейбуса.
Руководство КП «Электроавтотранс» в очередной раз обращается к водителям с просьбой не оставлять свои транспортные средства на обочине на длительный промежуток времени, тем самым блокируя работу общественного транспорта.
Обновление: водителя фуры нашли, троллейбусы поехали.
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