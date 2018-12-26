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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах на Курской образовалась троллейбусная пробка (обновлено)

На пр. Курский в направлении ул. Ковпака грузовая фура, припаркованная на полосе общественного транспорта, делает невозможным движение троллейбусов.

Сейчас в ожидании водителя грузовика стоят три троллейбуса.

Руководство КП «Электроавтотранс» в очередной раз обращается к водителям с просьбой не оставлять свои транспортные средства на обочине на длительный промежуток времени, тем самым блокируя работу общественного транспорта.

Обновление: водителя фуры нашли, троллейбусы поехали.

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