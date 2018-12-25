В художественном музее открылась выставка уроженцев Сумщины

Участники выставки ознакомились с творческим наследием мастеров, имена которых красной лентой вписаны в историю всемирного искусства.
«Я благодарю работников музея за то, что именно благодаря им он является жемчужиной края, где хранятся произведения выдающихся художников Сумщины, Украины и зарубежья, - отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко. - Приятно отметить, что именно Сумщина стала колыбелью многих реформаторов украинского и мирового изобразительного искусства ХХ в., среди которых такие имена как семья Кричевских, Давид Бурлюк, Георгий Нарбут и другие».
В открытии вернисажа приняли участие артисты Сумской областной филармонии и преподаватели Сумского педагогического университета им. А.С. Макаренко.
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