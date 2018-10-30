Куда пойдет рекомендованный платеж, который сумчане заплатили «Сумыоблэнерго»?

А ПАО «Сумыоблэнерго» занимается ее распределением. Расчеты за потребленную электроэнергию с потребителями в дальнейшем будет проводить снабжающая компания ООО «Энера Сумы». Что же будет с рекомендованными платежами, уплаченных еще ПАО «Сумыоблэнерго»?
Как заявляют в компании, каждая копейка, уплаченная за электроэнергию, будет учитываться при расчетах с новым поставщиком. Чтобы уплаченные ПАО «Сумыоблэнерго» средства были перечислены на лицевой счет в ООО «Энера Сумы», в январе контроллеры принесут заявление на перечисление средств за электрическую энергию. Сумские энергетики предлагают подписать его и отдать контроллеру.
Если Вы увидели такое заявление в своем почтовом ящике - тоже предлагают подписать и вернуть в Сервисный центр ПАО «Сумыоблэнерго» по адресу: г. Сумы, ул. Прокофьева, 9. Или же в филиал ПАО «Сумыоблэнерго» в Вашем районе. Координаты филиалов - по ссылке.
Это заявление является Вашим согласием на перечисление ПАО «Сумыоблэнерго» средств за текущее потребление электроэнергии на счет ООО «Энера Сумы».
Пример заявления ниже.
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