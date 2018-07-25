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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:55196

Чем дышали сумчане в декабре

Горотдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе в декабре.

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Сумах осуществляла лаборатория областного центра по гидрометеорологии. В декабре отбор проб атмосферного воздуха происходил на трех стационарных постах, расположенных по адресам: ул. СКД, 26 (ПСЗ № 3), ул. Харьковская, 125 (ПСЗ № 4), ул. Металлургов, 2 (ПСЗ № 5). В течение месяца было отобрано и проанализировано 1182 пробы.

Среднемесячные концентрации диоксида азота превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе в 1,7 раза, пыли - в 1,5 раза и формальдегида - в 1,2 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, ниже или на уровне санитарных норм.

По сравнению с ноябрем увеличилась среднемесячная концентрация диоксида азота, уровень загрязнения пылью, диоксидом серы, формальдегидом уменьшился, а оксидом углерода и аммиаком остался почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в декабре не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в декабре по г. Сумы составлял 12-14 мкР/ч и не превышал допустимых значений.

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