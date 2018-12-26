На Сумщине спасатели дважды помогали врачам «скорой» (видео) 16 января в 2:03 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости помощи.

По предварительным данным, в г. Шостка на ул. Онуприенко на бордюре застрял автомобиль экстренной медицинской помощи, который направлялся на вызов.

На место вызова прибыло отделение 4-й государственной пожарно-спасательной части в составе 3 человек личного состава. Пожарной автоцистерной повышенной проходимости ЗИЛ-131 «скорую» освободили и отбуксировали к участку, откуда медицинский спецавтомобиль отправился своим ходом.

Подобный случай произошел 15 января и в Конотопе, где спасатели помогли врачам экстренной медицинской помощи вернуться с вызова к своему месту базирования. К этой операции были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.