На Сумщине спасатели дважды помогали врачам «скорой» (видео)

По предварительным данным, в г. Шостка на ул. Онуприенко на бордюре застрял автомобиль экстренной медицинской помощи, который направлялся на вызов.
На место вызова прибыло отделение 4-й государственной пожарно-спасательной части в составе 3 человек личного состава. Пожарной автоцистерной повышенной проходимости ЗИЛ-131 «скорую» освободили и отбуксировали к участку, откуда медицинский спецавтомобиль отправился своим ходом.
Подобный случай произошел 15 января и в Конотопе, где спасатели помогли врачам экстренной медицинской помощи вернуться с вызова к своему месту базирования. К этой операции были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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