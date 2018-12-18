В эфир вышла ТРК «Тростянец»

Телеканал транслируется в радиусе 60 км от Тростянца и имеет порядковый номер 32 в цифровом пакете Т2, пишет Тростянец.info.
Напомним, что в сентябре 2018 года впервые в радиоэфир вышло «Добре радіо» от ТРК «Тростянец». Трансляция осуществляется вместе с радиостанцией «Промінь». Услышать «Добре раідо» можно в радиоприемниках на волне 105,4 FM.
ТРК «Тростянец» - это первая и единственная телерадиокомпания в Украине, основателем которой является объединенная территориальная громада.
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