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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:40242

На Сумщине пропал 16-летний подросток

28 декабря 2018 несовершеннолетний Вонок Александр, 16 лет ушел из дома в селе Грабщина Липоводолинского района и до настоящего времени не вернулся.

Парень ростом 175-180 см, короткие темно-русые волосы, худощавого телосложения, овальное лицо, прямой нос.

По имеющейся информации, Александр намеревался поехать на заработки в Киев.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении парня, просят позвонить по телефону 102 или 050-222-48-44.

Право Пропал без вести

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