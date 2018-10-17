На Сумщине пропал 16-летний подросток

Парень ростом 175-180 см, короткие темно-русые волосы, худощавого телосложения, овальное лицо, прямой нос.

По имеющейся информации, Александр намеревался поехать на заработки в Киев.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о возможном местонахождении парня, просят позвонить по телефону 102 или 050-222-48-44.