В Сумах из-за долга убили инвалида

По ходатайству прокуратуры Сумской области 41-летнему подозреваемому в убийстве своего знакомого, который имел инвалидность, 15 января 2019 года избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
Событие произошло 23 декабря 2018 года в г. Сумы. Подозреваемый пришел в гости к своему 60-летнему знакомому. Хозяин квартиры потребовал у гостя, чтобы тот вернул ему долг. На этой почве между мужчинами возникла ссора, во время которой младший схватил нож и ударил старшего около 10 раз ножом. Пострадавший от полученных травм скончался на месте, подозреваемый после совершения преступления скрылся.
«Тело потерпевшего обнаружил сосед, который и сообщил об этом факте полицию. Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников полиции удалось установить обстоятельства убийства и лицо, причастное к его совершению. Мужчину задержали 14 января 2019 года. Сначала он пытался отрицать свою причастность, однако под давлением собранных доказательств все же признал, что лишил жизни своего знакомого. Задержанный убеждал, что он защищался, однако учитывая физическое превосходство, его действия квалифицированы именно как умышленное убийство по ч. 1 ст. 115 УК Украины», - рассказал прокурор прокуратуры Сумской области Евгений Тимошенко.
За содеянное задержанному грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
В с. Студенок Глуховского района 21-летний юноша настолько избил свою бабушку, что та от нанесенных повреждений скончалась....
Сначала мужчину по заявлению родных правоохранители разыскивали как без вести пропавшего. Во время следственных действий работники полиции и прокуратуры выяснили,...
На Сумщине по подозрению в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего задержан 38-летний мужчина....
8 января, около 8.00 утра, в Кролевце дочь убила свою мать....
Полиция Сумщины выясняет причины и обстоятельства гибели охотника...