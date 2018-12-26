В Сумах из-за долга убили инвалида По подозрению в убийстве мужчины с инвалидностью взят под стражу его знакомый.

По ходатайству прокуратуры Сумской области 41-летнему подозреваемому в убийстве своего знакомого, который имел инвалидность, 15 января 2019 года избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Событие произошло 23 декабря 2018 года в г. Сумы. Подозреваемый пришел в гости к своему 60-летнему знакомому. Хозяин квартиры потребовал у гостя, чтобы тот вернул ему долг. На этой почве между мужчинами возникла ссора, во время которой младший схватил нож и ударил старшего около 10 раз ножом. Пострадавший от полученных травм скончался на месте, подозреваемый после совершения преступления скрылся.

«Тело потерпевшего обнаружил сосед, который и сообщил об этом факте полицию. Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников полиции удалось установить обстоятельства убийства и лицо, причастное к его совершению. Мужчину задержали 14 января 2019 года. Сначала он пытался отрицать свою причастность, однако под давлением собранных доказательств все же признал, что лишил жизни своего знакомого. Задержанный убеждал, что он защищался, однако учитывая физическое превосходство, его действия квалифицированы именно как умышленное убийство по ч. 1 ст. 115 УК Украины», - рассказал прокурор прокуратуры Сумской области Евгений Тимошенко.

За содеянное задержанному грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.