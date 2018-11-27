В Шостке поздравляют с днем рождения Богдана Небылицу

К сожалению, день рождения пришелся на заключение в московском СИЗО, где наш земляк ждет суда якобы за пересечение границы с Россией в Черном море. На самом деле его, как и 23 его коллег, захватили в плен.
В Шостке на центральной улице разместили бигборд, на котором земляка поздравляют с праздником и желают скорейшего возвращения домой.
Отец пленного россиянами моряка Богдана Небылицы пообщался с сайтом Спецкор....
Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал капитана катера «Никополь» старшего лейтенанта Богдана Небылицу....
В русском плену оказался наш земляк - уроженец села Глазове Шосткинского района Богдан Небылица....