В Шостке поздравляют с днем рождения Богдана Небылицу Сегодня, 16 января, украинский моряк, уроженец Шостки Богдан Небылица празднует день рождения.

К сожалению, день рождения пришелся на заключение в московском СИЗО, где наш земляк ждет суда якобы за пересечение границы с Россией в Черном море. На самом деле его, как и 23 его коллег, захватили в плен.

В Шостке на центральной улице разместили бигборд, на котором земляка поздравляют с праздником и желают скорейшего возвращения домой.