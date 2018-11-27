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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:09291

В Шостке поздравляют с днем рождения Богдана Небылицу

Сегодня, 16 января, украинский моряк, уроженец Шостки Богдан Небылица празднует день рождения.

К сожалению, день рождения пришелся на заключение в московском СИЗО, где наш земляк ждет суда якобы за пересечение границы с Россией в Черном море. На самом деле его, как и 23 его коллег, захватили в плен.

В Шостке на центральной улице разместили бигборд, на котором земляка поздравляют с праздником и желают скорейшего возвращения домой.

Общество Богдан Небылица

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