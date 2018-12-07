Перекрыта крыши здания амбулатории, установлено 35 энергосберегающих окон, отремонтирован потолок комнаты дневного стационара.
По словам председателя Глуховской райгосадминистрации Виктории Сокол, реализация этого проекта позволила улучшить условия труда медицинского персонала, пребывание пациентов в медицинском подразделении и обеспечила экономию средств на его содержание.
Нужно отметить, что общая стоимость проекта составила более 690 тыс. грн., из которых почти 624 тыс. - средства Государственного фонда регионального развития и более 69 тыс. грн. - средства районного бюджета - сообщает Сумская ОГА.
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