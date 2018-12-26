Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30239

Сумские хоккеистки сыграют на чемпионате Европы

18-20 января в г. Тарновски Горы (Польша) пройдет молодежный чемпионат Европы по индорхоккею среди девушек.

В турнире примут участие 8 самых сильных молодежных сборных Старого света, в том числе и сборная Украины, почти полностью составленная из сумских хоккеисток.

Соперницами нашей команды на групповом этапе будут Австрия, Чехия и Россия. В другой группе выступят Беларусь, Польша, Швейцария и Турция.

Первую игру наши проведут в пятницу против австриек. Начало игры в 10.30. В этот же день будет игра против чешек (17.10). В субботу – против россиянок (10.00). Дальше плей-офф.

Спорт Индорхоккей

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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