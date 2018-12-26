Сумские хоккеистки сыграют на чемпионате Европы

В турнире примут участие 8 самых сильных молодежных сборных Старого света, в том числе и сборная Украины, почти полностью составленная из сумских хоккеисток.
Соперницами нашей команды на групповом этапе будут Австрия, Чехия и Россия. В другой группе выступят Беларусь, Польша, Швейцария и Турция.
Первую игру наши проведут в пятницу против австриек. Начало игры в 10.30. В этот же день будет игра против чешек (17.10). В субботу – против россиянок (10.00). Дальше плей-офф.
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