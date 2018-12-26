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Терещенко купил дом под Киевом больше чем за 5 млн и «забил» на глуховчан, - блогер

Покупка Мишелем Терещенко дома под Киевом свидетельствует о том, что он окончательно решил уехать из Глухова.

В этом уверен блогер Павел Панков, о чем он написал на странице в Фейсбук. 

Панков напомнил, что Терещенко купил дом в Вите-Почтовой за 5,4 млн гривен.

«Терещенко плевать с высокой горы на Глухов и на то, что здесь происходит. Он окончательно «забил» на нас и на наш город? Как доказательство – покупка Мишелем дома под Киевом! Накануне Нового года за 5,4 млн гривен Терещенко купил дом в селе Вита-Почтовая. Оттуда до Глухова – 336 километров. Не очень удобно будет ездить мэру на работу ... Но о чем это я? Он и не планирует выполнять свои обязанности», – написал блогер.

Он уверен, что поведение Терещенко – это предательство.

«Для нас, жителей Глухова, Мишель Терещенко – это не просто разочарование. Это предательство людей, которые доверили ему город. Сегодня он продал бизнес, квартиры в столице, купил домик, наверное, установил там камин – и радуется жизни. Ему же не надо каждый день ездить разбитыми глуховскими дорогами. Не надо мерзнуть в университете. Не надо отдавать почти всю пенсию за коммуналку», – пишет Панков.

Блогер напомнил, что Терещенко отказался от поста мэра и не выходит на работу.

«Мишелю Терещенко, при котором в 2015 году голосовали люди, абсолютно наплевать на то, что будет с городом. "Я устал, я ухожу", – вот и вся работа француза Мишеля Терещенко в Глухове. Не хочет работать – не приходит на работу. Правда, у глуховчан, которые доверили ему это место, он разрешения не спрашивал. Интересно, кто получает его зарплату?», – резюмировал Панков.

Как известно, в конце 2018 года мэр Глухова Мишель Терещенко сообщил об существенных изменениях в декларации – он заплатил за дом и участок в Вите-Почтовой 5,44 млн грн.

Ранее Терещенко подал в отставку с поста мэра города. Но заявление об отставке до сих пор не рассмотрено на сессии горсовета.

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