На Сумщине у рыбака нашли наркотики Теперь в рамках открытого уголовного производства следователи выясняют происхождение изъятого наркотического зелья.

В тот день работники полиции Бурынского района отрабатывали территорию обслуживания, когда заметили за околицей одного из населенных пунктов, на берегу пруда, самодельную беседку. К ней через кустарник быстро приближался какой-то человек. Правоохранители решили проверить незнакомца, и, как оказалось, интуиция их не подвела. Приблизившись, они увидели, что молодой человек как раз приготовился к курению каннабиса: разложил на столике бумажный пакет с определенным образом высушенной и измельченной коноплей, и набивал устройство для ее употребления.

Правоохранители установили личность любителя дурман-зелья. Это оказался 29-летний житель района, который в тот день отправился к пруду за зимнюю рыбалку. Поскольку дело с рыбой не заладилось, решил развлечь себя другим способом. Зная о самодельной беседке, он спрятался в ней от посторонних глаз, настроил «бульбулятор» и уже засыпал половину порции сырья, как его застали за этим занятием работники полиции. По словам мужчины, он еще осенью нашел дикорастущую коноплю, собрал листья, сам высушил и измельчил и хранил для собственного потребления.

В полиции действия рыбаки квалифицировали по признакам ч.1 ст. 309 УК Украины и открыли уголовное производство, в рамках которого изъятое зелье направили на экспертное исследование и проверяют изложенную любителем зимнего лова и наркотического «кайфа» версию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.