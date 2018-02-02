Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:18138

В 2019 году в армии сделают акцент на индивидуальной подготовке военнослужащих

Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины определил, что 2019 учебный год будет годом индивидуальной подготовки, ведь самое важное и приоритетное, чтобы каждый военнослужащий верил в себя и свое оружие, совершенно его знал и умел правильно применять.

Об этом сообщил заместитель командующего войсками оперативного командования «Север» по территориальной обороне полковник Александр Нестеренко во время проведения занятий по случаю начала нового учебного года личному составу областного, городского и районного военных комиссариатов.

По его словам планируется, что 2019 учебном году в украинских войсках состоится около 250 мероприятий оперативной подготовки. Также предусмотрено проведение до 2000 основных мероприятий. Это командно-штабные учения и тренировки, тактические учения, летно-тактические упражнения и т.п. Кроме того, запланировано и более 200 мероприятий централизованной подготовки штабов бригад и подразделений в высших военных учебных заведениях.

Запланированы также и меры международного сотрудничества. В 2019 году наши подразделения примут участие в 6 многонациональных учениях на территории Украины, основные из которых будут «Репид Трайдент - 2019», «Си Бриз - 2019», «Кленовая арка - 2019», «Риверайна - 2019» и 20 учениях за пределами Украины. Будет продолжено принятие на вооружение и снабжение более 50 тренажерных систем, в том числе отечественного производства. Большая работа спланирована по формированию новых школ подготовки специалистов: артиллериста, морского пехотинца, сапера, специалистов беспилотных летательных аппаратов, водолазов, воздушно-десантной подготовке, сообщили в Сумском областном военкомате.

Общество Военные

По тематике

Сумской студент взял медаль на чемпионате мира среди военных
12.11.2018 10:11

Сумской студент взял медаль на чемпионате мира среди военных

В Рио-де-Жанейро завершился 38-й чемпионат мира среди военнослужащих (CISM)....

В арсенале шосткинских военных появилась современная «Варта»
06.06.2018 17:46

В арсенале шосткинских военных появилась современная «Варта»

На днях автопарк воинской части 3022 пополнился современным специализированным бронеавтомобилем (СБА) «Варта»....

20.04.2018 10:55

Сумские военные отправились на реабилитацию

В Украине одобрена Концепция Государственной целевой программы по физической, медицинской, психологической реабилитации и социальной и профессиональной реадаптации участников антитеррористической операции...

Сумы встретили защитников
05.04.2018 11:10

Сумы встретили защитников

4 апреля в Сумах состоялась торжественная встреча военных 15-го отдельного мотопехотного батальона 58-й ОМПБр, которые вернулись из зоны проведения АТО....

Сумские военные сели за парты
02.02.2018 11:13

Сумские военные сели за парты

2 февраля на базе военной кафедры Сумского государственного университета прошли инструкторско-методические занятия по плану утвержденного командующим войсками оперативного командования «Север»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.