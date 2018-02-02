В 2019 году в армии сделают акцент на индивидуальной подготовке военнослужащих

Об этом сообщил заместитель командующего войсками оперативного командования «Север» по территориальной обороне полковник Александр Нестеренко во время проведения занятий по случаю начала нового учебного года личному составу областного, городского и районного военных комиссариатов.
По его словам планируется, что 2019 учебном году в украинских войсках состоится около 250 мероприятий оперативной подготовки. Также предусмотрено проведение до 2000 основных мероприятий. Это командно-штабные учения и тренировки, тактические учения, летно-тактические упражнения и т.п. Кроме того, запланировано и более 200 мероприятий централизованной подготовки штабов бригад и подразделений в высших военных учебных заведениях.
Запланированы также и меры международного сотрудничества. В 2019 году наши подразделения примут участие в 6 многонациональных учениях на территории Украины, основные из которых будут «Репид Трайдент - 2019», «Си Бриз - 2019», «Кленовая арка - 2019», «Риверайна - 2019» и 20 учениях за пределами Украины. Будет продолжено принятие на вооружение и снабжение более 50 тренажерных систем, в том числе отечественного производства. Большая работа спланирована по формированию новых школ подготовки специалистов: артиллериста, морского пехотинца, сапера, специалистов беспилотных летательных аппаратов, водолазов, воздушно-десантной подготовке, сообщили в Сумском областном военкомате.
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