На Шосткинщине столкнулись KIA Sorento и Hyundai Accent

Как сообщил инспектор сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции Роман Кулик,житель Воронежа на Kia Sorento выезжал с лесной дороги на трассу, не убедился в безопасности и не пропустил двигающийся по главной дороге в направлении Шостки Hyundai Accent, которым управлял житель Чернигова.
Было установлено, что в момент аварии оба водителя были трезвыми. Автомобили значительно повреждены, люди не пострадали.
В отношении водителя Kia Sorento правоохранители составили административный протокол, в соответствии со статьей 124 КУоАП. Мужчине придется отвечать за совершение ДТП? пишет Шостка.info.
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