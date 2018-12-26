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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:35183

На Шосткинщине столкнулись KIA Sorento и Hyundai Accent

ДТП произошло 15 января на автодороге Шостка-Кролевец в районе поселка Воронеж.

Как сообщил инспектор сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции Роман Кулик,житель Воронежа на Kia Sorento выезжал с лесной дороги на трассу, не убедился в безопасности и не пропустил двигающийся по главной дороге в направлении Шостки Hyundai Accent, которым управлял житель Чернигова.

Было установлено, что в момент аварии оба водителя были трезвыми. Автомобили значительно повреждены, люди не пострадали.

В отношении водителя Kia Sorento правоохранители составили административный протокол, в соответствии со статьей 124 КУоАП. Мужчине придется отвечать за совершение ДТП? пишет Шостка.info.

Право Дтп Шосткинский район

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