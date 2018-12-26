На Сумщине от рук своего внука погибла пенсионерка В с. Студенок Глуховского района 21-летний юноша настолько избил свою бабушку, что та от нанесенных повреждений скончалась.

Находясь на своем участке в с. Студенок, полицейский пришел домой к 61-летней женщине, которую несколько дней никто не видел. Когда же вошел в ее дом, обнаружил хозяйку мертвой.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Судмедэксперты констатировали, что женщина умерла примерно два дня назад. И причиной ее преждевременной смерти стали отек и сдавливание головного мозга и другие внутричерепные травмы. Стало понятно, что женщина погибла насильственной смертью.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения полиции попал 21-летний внук погибшей, - комментирует Алексей Борковец, начальник Глуховского отдела полиции. - Парень в последнее время злоупотребляет спиртными напитками, иногда бывал в гостях у родственницыи, по словам соседей, неоднократно с ней ссорился. Когда его разыскали и допросили, он признался в содеянном».

В тот день парень также пьянствовал со сверстниками, потом решил наведаться к бабушке. Между ними возникла ссора. «Подогретый» алкоголем, не контролируя своих действий, он нанес ей несколько ударов ногой по голове и в грудь. А когда она упала, просто перевел ее на диван и ушел. Что же стало причиной такого поведения, не помнит, так как был пьян.

Сейчас юноша задержан. В отношении него следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего», которое предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.