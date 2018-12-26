В Шостке прошел открытый чемпионат области по шорт-треку

Мероприятие было посвященно 80-летию образования Сумской области.
Соревнования проходили по отдельным дистанциям и командной эстафете. В чемпионате приняли участие более 70 спортсменов из городов Сумы, Шостка, Харьков, Киев.
Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и медалями, пишет Шостка.info.
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