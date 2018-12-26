В Шостке прошел открытый чемпионат области по шорт-треку 11-13 января в Шостке на стадионе «Свема» состоялся открытый чемпионат области по шорт-треку.

Мероприятие было посвященно 80-летию образования Сумской области. Соревнования проходили по отдельным дистанциям и командной эстафете. В чемпионате приняли участие более 70 спортсменов из городов Сумы, Шостка, Харьков, Киев. Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и медалями, пишет Шостка.info.