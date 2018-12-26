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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1370

Роменчанку «надул» фейковый банкир

Жертвой мошенника стала пенсионерка из Ромен, которая под предлогом разблокирования своей пенсионной банковской карточки потеряла 10 000 гривен.

В Роменский отдел полиции обратилась 62-летняя жительница района. Она сообщила, что ей на мобильной поступило сообщение о блокировке банковской карты. Она позвонила по указанному номеру телефона, чтобы проверить информацию, трубку взял мужчина, представившийся работником банка и предложил по телефону ее разблокировать. Она согласилась. После чего он попросил женщину назвать ему секретную информацию по карте, код, который должен был прийти в смс. А когда на следующий день она решила пойти в банк, чтобы проверить действие своей карточки, узнала, что с ее счета были сняты деньги в сумме 10000 гривен.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведут поиски злоумышленника. Правоохранители еще раз обращаются к гражданам с просьбой игнорировать подобные смс о блокировке банковских карт и не доверять незнакомцам, которые называются работниками банка и пытаются узнать ваши персональные данные или секретную информацию по карте. Настоящие банковские работники не выспрашивают подобной информации у своих клиентов и не проводят никаких операций по телефону. В подобных случаях, сами звоните на официальный номер call-центра финучреждения и выясните ситуацию. Ведь восстановить действие карточки по телефону, разблокировать ее, или даже «защитить» от злоумышленников, предлагают мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Ромны

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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