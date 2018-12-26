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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50257

Ахтырские полицейские задержали наркодилера

Злоумышленником оказался 24-летний мужчина, который сбывал каннабис и амфетамин жителям Ахтырки.

Задержали злоумышленника при очередной попытке продажи «товара». Задержанный - житель соседнего района, и уже имеет судимости за преступления, связанные с наркотиками. На жизнь он зарабатывает за счет продажи психотропных и наркотических веществ. А когда работники полиции провели санкционированный обыск его дома, нашли в одной из комнат сверток с марихуаной и полиэтиленовый пакетик, в котором находилось вещество белого цвета, похожее на амфетамин.

«Изъятое сразу было направлено на исследование, по результатам чего будут приняты соответствующие решения, - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - В настоящее время в полиции устанавливают каналы поступления наркотиков и психотропных веществ к злоумышленнику и круг его потребителей».

Мужчине объявили подозрение в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырка Наркодилер Наркотики

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