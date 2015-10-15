Ремонт Сумского онкодиспансера начнут с поликлиники Сегодня помещение и поликлинического отделения, и собственно самого онкодиспансера - одни из худших в Украине.

В этом признался первуй замглавы Сум ской облгосадминистрации Вадим Акперов во время выездного совещания с врачами, представителями депутатского корпуса и руководителями структурных подразделений ОГА.

«Сегодня у нас помещение и поликлинического отделения, и собственно самого онкодиспансера - одни из худших в Украине, и это надо признать, - отметил Вадим Акперов, осмотрев поликлинику онкологического диспансера. - Поэтому вопрос нам нужно решать комплексно - это и проведение капитальных ремонтов, и закупка необходимого оборудования, в частности, того же линейного ускорителя, который является дорогостоящим, но крайне необходимым для Сумщины. Вместе с управлением здравоохранения облгосадминистрации и руководством самого заведения мы должны разработать детальный план на три года и постепенно возрождать наш областной онкодиспансер».

Он подчеркнул, что только областным бюджетом невозможно решить этой проблемы. Поэтому необходимо будет привлекать к сотрудничеству народных депутатов от Сумщины, средства Государственного фонда регионального развития ДФРР, возможно, помогут и местные бюджеты.

«Онкодиспансер - это проблема всей Сумской области. И очень обидно, что город Сумы не хочет участвовать в его восстановлении, хотя 45% пациентов этого заведения - сумчане. Более того, в Сумах нет учреждений, который бы оказывал именно такую помощь жителям города», - отметил Вадим Акперов.

Осматривая поликлиническое отделение онкодиспансера, чиновник отметил, что необходимо менять коммуникации, ремонтировать санузлы, пол - ремонтировать его капитально.

Главный врач областного онкодиспансера Владимир Кононыхин рассказал, что в отделении будет делаться полная ультразвуковая диагностика, эндоскопия, бронхоскопия, фибро-гастроскопия, диагностика щитовидной железы и др. Диагностика на ранних стадиях существенно уменьшит смертность от онкологии в Сумской области.

«На Сумщине уже сегодня показатель диагностики рака на первой-второй стадиях на 12% выше, чем в среднем по Украине, - сообщил он. - Чем больше пациентов будут проходить здесь диагностику и выявлять болезнь на ранних стадиях, тем ниже будет смертность».

По словам Вадима Акперова, вопрос выделения средств на ремонт поликлиники онкодиспансера будет выноситься на заседание сессии областного совета. Если депутаты поддержат этот вопрос, то вскоре ремонт поликлинического отделения будет начат.

Кроме того, на следующей неделе запланировано заседание в формате «круглого стола» с участием должностных лиц облгосадминистрации, депутатов областного совета, народных депутатов от Сумщины и медиков, в рамках которого будет обсуждена программа комплексного возрождения онкодиспансера.