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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:11188

Как проходит растаможка «евроблях» на Сумщине

С момента вступления в силу Закона Украины от 08.11.2018 №2612-VIII "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» на Сумской таможне ГФС оформлено 716 легковых автомобилей.

Сумская таможня ГФС оформила 328 так называемых «евроблях», что составляет почти 46 % от общего количества оформленных легковых автомобилей.

По состоянию на 15 января 2019 года, Сумская таможня пополнила бюджет на 19,2 млн гривен. Сумма добровольной уплаты гражданами в государственный бюджет средств за несоблюдение сроков и условий (требований) таможенных режимов составила 2,788 млн гривен.

В то же время напоминаем, что с каждым днем истекает срок осуществления таможенного оформления автомобилей, находящихся на таможенной территории Украины в режиме временного ввоза и транзита, а также реальная возможность использовать предоставленные законодательством льготы (применение коэффициента 0,5 (срок действия 90 дней) и освобождения ответственности за нарушение срока и условий режима).

Срок, отведенный законом о возможности использования льготного режима налогообложения, истекает 22 февраля 2019 года.

Право Евробляха

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