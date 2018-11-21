Как проходит растаможка «евроблях» на Сумщине

Сумская таможня ГФС оформила 328 так называемых «евроблях», что составляет почти 46 % от общего количества оформленных легковых автомобилей.
По состоянию на 15 января 2019 года, Сумская таможня пополнила бюджет на 19,2 млн гривен. Сумма добровольной уплаты гражданами в государственный бюджет средств за несоблюдение сроков и условий (требований) таможенных режимов составила 2,788 млн гривен.
В то же время напоминаем, что с каждым днем истекает срок осуществления таможенного оформления автомобилей, находящихся на таможенной территории Украины в режиме временного ввоза и транзита, а также реальная возможность использовать предоставленные законодательством льготы (применение коэффициента 0,5 (срок действия 90 дней) и освобождения ответственности за нарушение срока и условий режима).
Срок, отведенный законом о возможности использования льготного режима налогообложения, истекает 22 февраля 2019 года.
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