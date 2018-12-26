На Сумщине полицейские разыскивают пропавшего мужчину

Мужчина ушел из дома около недели назад, с тех пор его местонахождение остается неизвестным.
Вчера в полицию с заявлением об исчезновении своего брата обратился 59-летний житель района. Заявитель рассказал, что его брат, проживающий отдельно сам, около семи дней назад ушел из дома и не вернулся. На связь он не выходил, а его мобильный телефон выключен.
На вид разыскиваемому 55-60 лет, ростом около 168 см, среднего телосложения. Имеет короткие рыжие волосы с залысинами по бокам лба. Нос искривлен влево вследствие перелома, шрамы на переносице и в области левой брови. Носит небольшие рыжие усы.
По словам заявителя, его брат исчез из дома, будучи одет в черные брюки, других вещей он не помнит. Разыскиваемый был обут в бурки с черными галошами размером 40-41. На голове была черная шапка. Полиция устанавливает местонахождение пропавшего мужчины и обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой о помощи. Если кому-то известно его местонахождение, или его видели при передвижении транспортом, или есть информация, которая поможет в розыске мужчины - сообщите об этом в Глуховский отдел полиции по адресу: г. Глухов, улица Спасская, 34, или по телефонам 0503077504, 2-20 15, или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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