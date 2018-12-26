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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:40206

Помогите разыскать! Полиция и семья пропавшей женщины надеются на помощь граждан

Роменские полицейские устанавливают местонахождение без вести пропавшей 42-летней Корчак Елены Витальевны, жительницы г. Ромны, которая 9 января ушла из дома, где находится сейчас - остается неизвестным.

В роменскую полицию с заявлением об исчезновении жены обратился местный житель. Он рассказал, что 9 января, после очередной домашней ссоры, женщина ушла из дома, и до сих пор не вернулась. На вопрос полицейских, почему он только почти через неделю обратился за помощью, заявитель пояснил: раньше были случаи, когда жена при аналогичных обстоятельствах оставляла их дом, но возвращалась через пару дней. Поэтому он ожидал, что и на этот раз она сама вернется в семью.

На вид разыскиваемой 40-45 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы черные, короткие, глаза голубые, лицо овальное.

Была одета в куртку светло-зеленого цвета, белую шапку, синие джинсы, обута в черные ботинки.

Работники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения Елены Корчак. И обращаются ко всем неравнодушным гражданам, которые владеют какой-либо информацией, которая поможет в розыске, сообщить ее в Роменский отдел полиции по телефонам (05448) 5-26-62, 5-25-49, 102 или в ближайшее к вам отделение полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести Ромны

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