Сумские биатлонисты продолжают собирать медали в Яворове В Яворове Львовской области в Западном реабилитационном спортивному центре продолжается чемпионат Украины по биатлону среди юниоров.

Сегодня, 16 января, проходили гонки с массовым стартом. После вчерашних двух медалей, сегодня сумчане также привезли на финиш «золото» и «бронзу». Лучшим среди юниоров стал Сумчанин Евгений Ивченко, третьей среди юниорок – глуховчанка Анна Сытник.