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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:05187

Сумские биатлонисты продолжают собирать медали в Яворове

В Яворове Львовской области в Западном реабилитационном спортивному центре продолжается чемпионат Украины по биатлону среди юниоров.

Чемпион Украины Евгений Ивченко

Евгений Вялков

Сегодня, 16 января, проходили гонки с массовым стартом. После вчерашних двух медалей, сегодня сумчане также привезли на финиш «золото» и «бронзу». Лучшим среди юниоров стал Сумчанин Евгений Ивченко, третьей среди юниорок – глуховчанка Анна Сытник.

Спорт Биатлон

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Сумские биатлонисты с медалями юниорского чемпионата
Вчера 16:27

Сумские биатлонисты с медалями юниорского чемпионата

Сегодня, 15 января, в с. Яворов Львовской области стартовал юниорский чемпионат Украины по биатлону....

Вита Семеренко начинает 2019-й год «в цветах»
10.01.2019 17:26

Вита Семеренко начинает 2019-й год «в цветах»

Первым посленовогодним стартом в большом биатлоне стал женский спринт, открывший программу четвертого этапа Кубка мира, который по традиции проходит в...

Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины в призах
29.12.2018 20:48

Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины в призах

Сегодня, 29 декабря, в с. Яворов Львовской области завершился чемпионат Украины по биатлону....

Юлия Джима - лучшая спортсменка декабря в Украине
28.12.2018 17:13

Юлия Джима - лучшая спортсменка декабря в Украине

Национальный олимпийский комитет Украины признал биатлонистку Юлию Джиму лучшей спортсменкой декабря в Украине....

Глуховчанка с «серебром» чемпионата Украины по биатлону
26.12.2018 14:25

Глуховчанка с «серебром» чемпионата Украины по биатлону

Сегодня, 26 декабря, в Яворове Львовской области прошли гонки преследования в рамках чемпионата Украины по биатлону среди взрослых....

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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