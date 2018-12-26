Сумские биатлонисты продолжают собирать медали в Яворове

Чемпион Украины Евгений Ивченко
Сегодня, 16 января, проходили гонки с массовым стартом. После вчерашних двух медалей, сегодня сумчане также привезли на финиш «золото» и «бронзу». Лучшим среди юниоров стал Сумчанин Евгений Ивченко, третьей среди юниорок – глуховчанка Анна Сытник.
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