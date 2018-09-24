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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:36288

Сумчан просят «стучать» на «черных» ассенизаторов

В последнее время в городе участились случаи, когда водители частных ассенизаторских машин сливают нечистоты в неустановленных для этого местах.

В основном, самовольно открывая крышки люков колодцев и сливая жидкие отходы непосредственно в городскую канализационную сеть. Такие сбросы в систему водоотведения могут вывести из строя коллекторы и требуют увеличения расходов на очистку.

КП «Горводоканал» усиливает работу по выявлению фактов несанкционированного слива фекалий из авто-ассенизаторов, а также обращается к горожанам с просьбой сообщать о таких случаях по телефону (050) 4078110, (067) 5482112 или присылать фото и комментарии частным сообщением на страницу предприятия в Фейсбуке.

Общество Ассенизаторы Канализация КП «Горводоканал»

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