В обновленном манеже пройдет чемпионат Сумщины по легкой атлетике 18-19 января в Сумах пройдет Открытый чемпионат области по легкой атлетике среди юношей, взрослых и ветеранов в помещении сборных команд городов и районов.

Соревнования состоятся в манеже СумГУ. В соревнованиях примут участие лучшие атлеты Сумщины и гости из других областей. Федерация легкой атлетики Сумской области приглашает всех желающих посетить праздник королевы спорта. Начало соревнований в пятницу, 18 января, в 15.00, в субботу, 19 января, с 9.00. Расписание можно посмотреть здесь.