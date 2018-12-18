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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В обновленном манеже пройдет чемпионат Сумщины по легкой атлетике

18-19 января в Сумах пройдет Открытый чемпионат области по легкой атлетике среди юношей, взрослых и ветеранов в помещении сборных команд городов и районов.

Соревнования состоятся в манеже СумГУ. В соревнованиях примут участие лучшие атлеты Сумщины и гости из других областей.

Федерация легкой атлетики Сумской области приглашает всех желающих посетить праздник королевы спорта.

Начало соревнований в пятницу, 18 января, в 15.00, в субботу, 19 января, с 9.00.

Расписание можно посмотреть здесь.

Спорт Легкая атлетика

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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