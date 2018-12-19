На Сумщине пограничники задержали россиянина-нелегала

Гражданин России, 1958 года рождения, пытался незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Винторовка Середина-Будского района, но был задержан пограничным нарядом. Отметим, что в прошлом году мужчина пытался легально пересечь границу в одном из пунктов пропуска, где ему в этом было отказано в связи с запретом въезда в Украину.
Сейчас за незаконное пересечение границы на иностранца составлены соответствующие административные материалы, после рассмотрения которых он будет принудительно возвращен на территорию Российской Федерации. Также, мужчине запрещен въезд в Украину сроком на 10 лет.
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