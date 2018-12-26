На Сумщине полиция задержала грабителей, связавших хозяйку дома

Когда в полицию поступило сообщение о грабеже, совершенном в одной из частных домов Ахтырки, на место происшествия немедленно отправилась следственно-оперативная группа местной полиции.
Правоохранители застали по указанному адресу 21-летнюю девушку, хозяйку дома. Она рассказала: около шести утра в ее жилье проникли двое неизвестных в масках. Они достаточно быстро связали ей руки и приказали молчать. Затем, обыскав дом, ушли, забрав с собой наличные и ювелирные изделия, которые хранились в семейном тайнике.
В течение нескольких следующих суток над раскрытием этого преступления тщательно работали лучшие специалисты-эксперты и детективы Ахтырского отдела полиции. И уже на пятые сутки после ряда оперативно-розыскных мероприятий установили личности нападавших: ими оказались местные жители. Старшему из них 28 лет, младшему - 24. Оба до сих пор в поле зрения полиции не попадали, конфликтов с законом не допускали.
Молодых людей нашли по адресам их проживания, доставили в отдел полиции и допросили. Своей причастности к ограблению они не отрицали, поскольку правоохранители изъяли у них и деньги, и украшения потерпевшей. Объяснили, что присмотрели это жилье уже давно, поэтому и решили разжиться деньгами за счет владельцев дома.
«Сейчас досудебное следствие по уголовному производству, открытому по признакам по ч.3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж», продолжается, - комментирует ситуацию Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Их дальнейшую судьбу на несколько ближайших лет определит суд».
В соответствии с действующим законодательством нападающих ожидает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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