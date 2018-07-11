В Сумах покажут лучшие работы сумских фотохудожников

Открытие состоится сегодня, 17 января, в 17-30 в областной научной библиотеке по адресу: ул. Героев Сумщины, 10.
Выставка будет продолжаться до 13 февраля.
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