Кто в Сумах сегодня без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 100 мм по ул. Суворова, 35 сегодня, 17 января, прекращено водоснабжение домов по ул. Суворова, ул. Суворова, ул. Геннадия Петрова.
После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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