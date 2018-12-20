На Сумщине на взятке поймали сотрудника агролесхоза

Конотопской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Управления защиты экономики и следователями Конотопского отдела полиции в рамках уголовного производства задокументирована преступная деятельность мастера леса Дочернего предприятия «Конотопский агролесхоз».
Указанный работник, злоупотребляя служебным положением, наладил преступную схему незаконного обогащения. В частности требовал у физического лица неправомерную выгоду за беспрепятственный и первоочередной отпуск древесины без надлежащего учета.
В среду, 16 января 2019 года, мастер леса задержан после получения очередной части неправомерной выгоды в размере 18 тыс. грн. Накануне также задокументирован факт получения им 11 тыс. грн.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, проверяются другие работники лесхоза на причастность к незаконному обогащению. Задержанный до избрания меры пресечения будет находиться в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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