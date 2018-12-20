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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:3096

На Сумщине на взятке поймали сотрудника агролесхоза

На Сумщине по подозрению в получении 29 тыс. грн взятки задержан работник Конотопского агролесхоза.

Конотопской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Управления защиты экономики и следователями Конотопского отдела полиции в рамках уголовного производства задокументирована преступная деятельность мастера леса Дочернего предприятия «Конотопский агролесхоз».

Указанный работник, злоупотребляя служебным положением, наладил преступную схему незаконного обогащения. В частности требовал у физического лица неправомерную выгоду за беспрепятственный и первоочередной отпуск древесины без надлежащего учета.

В среду, 16 января 2019 года, мастер леса задержан после получения очередной части неправомерной выгоды в размере 18 тыс. грн. Накануне также задокументирован факт получения им 11 тыс. грн.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, проверяются другие работники лесхоза на причастность к незаконному обогащению. Задержанный до избрания меры пресечения будет находиться в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Взятка Конотопский агролесхоз

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