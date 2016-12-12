Суд отменил штраф первому заммэра Сум Штраф за прогул суда первому заместителю мэра Сум Владимиру Войтенко отменили.

Такое решение принял сегодня судья Заречного районного суда г. Сумы Алексей Сибилев, который до этого и штрафовал Владимира Войтенко за неявку на заседание без уважительных причин.

Сегодня защита просила суд отменить постановление о штрафе, так как подозреваемый в то время болел. Считает штраф преждевременным, без учета обстоятельств. Добавляет медицинскую справку. По словам г-на Войтенко, сам не сообщил вовремя суд о причинах неявки, потому что не было телефона секретаря суда.

Речь идет о судебном заседании по уголовному делу по обвинению Владимира Войтенко в грубом нарушении законодательства о труде. Речь идет о массовом увольнении ликвидированного департамента градостроительства и земельных отношений, который возглавлял политический оппонент мэра и его команды Анатолий Жук.