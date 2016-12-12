Суд отменил штраф первому заммэра Сум

Такое решение принял сегодня судья Заречного районного суда г. Сумы Алексей Сибилев, который до этого и штрафовал Владимира Войтенко за неявку на заседание без уважительных причин.
Сегодня защита просила суд отменить постановление о штрафе, так как подозреваемый в то время болел. Считает штраф преждевременным, без учета обстоятельств. Добавляет медицинскую справку. По словам г-на Войтенко, сам не сообщил вовремя суд о причинах неявки, потому что не было телефона секретаря суда.
Речь идет о судебном заседании по уголовному делу по обвинению Владимира Войтенко в грубом нарушении законодательства о труде. Речь идет о массовом увольнении ликвидированного департамента градостроительства и земельных отношений, который возглавлял политический оппонент мэра и его команды Анатолий Жук.
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