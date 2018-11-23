Для 61 неразгосудрствленных СМИ на Сумщине наступил дедлайн

Разгосударствление средств массовой информации, то есть выведение из состава их соучредителей органов государственной власти и местного самоуправления, происходило согласно законодательству в два этапа, начиная с 2016 года.
Первыми, выбрав новый способ деятельности редакции печатного СМИ, перерегистрировались 9 изданий. На втором этапе, который завершился 31 декабря 2018 года, по инициативе учредителей 5 печатных средств массовой информации перерегистрировано, а 12 - прекращено выход по решению самых соучредителей.
Сейчас приняты решения по тем изданиям, которые так и не смогли выполнить требования Закона Украины «О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации»:
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