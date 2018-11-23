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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:03200

Для 61 неразгосудрствленных СМИ на Сумщине наступил дедлайн

Юстицией Сумщины принято 61 решения о признании недействительными свидетельств о государственной регистрации печатных средств массовой информации.

Разгосударствление средств массовой информации, то есть выведение из состава их соучредителей органов государственной власти и местного самоуправления, происходило согласно законодательству в два этапа, начиная с 2016 года.

Первыми, выбрав новый способ деятельности редакции печатного СМИ, перерегистрировались 9 изданий. На втором этапе, который завершился 31 декабря 2018 года, по инициативе учредителей 5 печатных средств массовой информации перерегистрировано, а 12 - прекращено выход по решению самых соучредителей.

Сейчас приняты решения по тем изданиям, которые так и не смогли выполнить требования Закона Украины «О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации»:

  1. Басівські вісті
  2. Бездрицькі новини
  3. Великовільмівський вісник
  4. Великочернеччинські вісті
  5. Висторопські новини
  6. Вишневий цвіт
  7. Вільшанські вісті
  8. Вісник Жовтневого
  9. Вісник Миколаївської Громади
  10. Вісник Миколаївської сільської ради
  11. Вісник Тростянецької міської ради
  12. Вісті з Юнаківки
  13. Голос Кролевця
  14. ДАІ Сумщини
  15. Добрий день
  16. Дубовицькі вісті
  17. Екологічне перехрестя
  18. Ерудит
  19. Зеленківський вісник
  20. Іскрисківщинський вісник
  21. Кам`янські вісті
  22. Кіндратівський вісник
  23. Князівський вісник
  24. Конотопський край
  25. Марківський вісник
  26. Медицина і здоров`я
  27. Мічурінець
  28. Народна трибуна
  29. Наш Тростянець
  30. Новина
  31. Новини Тернів
  32. Новини Тростянеччини
  33. Олексіївські новини
  34. Освітянський вісник
  35. Печинські новини
  36. Попівський вісник
  37. Постольненський вісник
  38. Рижівський вісник
  39. Річківський вісник
  40. Рябинівський вісник
  41. Садівський вісник
  42. Свічадо
  43. Северинівський вісник
  44. Сироватська рада
  45. Сільське життя
  46. Солдатський сільський вісник
  47. Старосільський вісник
  48. Степанівський вісник
  49. Стецьківський кур’єр
  50. Сульський вісник
  51. Суми і сумчани
  52. Суханівські факти
  53. Терешківський вісник
  54. Товстянський вісник
  55. Токарівський вісник
  56. Тур`янський вісник
  57. Хотінський вісник
  58. Червонослобідська новина
  59. Шкільне сузір’я
  60. Шпилівські новини
  61. Яблучненський вісник

Почему-то в этом список не попала газета «Сумщина», из учредителей которой не вышел Сумской облсовет.

Общество Разгосударствление СМИ Сумщина

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