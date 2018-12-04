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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:24221

Соцпомощь сумчанам от государства: соцслужбы могут проверить материально-бытовые условия ее получателей

Полномочия, права и условия назначения на должности социальных инспекторов определены Положением № 1091.

На официальном веб-портале Минсоцполитики сообщается о том, что 16 января 2019 г. принято постановление Кабмина "О внесении изменений в Положение о главном государственном социальном инспекторе и государственном социальном инспекторе".

Правительством внесены изменения в настоящее Положение, а именно:

• предусмотрено в объединенных территориальных общинах право уполномоченного лица исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин составлять и передавать в соответствующий орган социальной защиты населения акты обследования материально-бытовых условий семьи для назначения (восстановление) государственной социальной помощи/социальных выплат;

• дополнен перечень полномочий социальных инспекторов по осуществлению контроля за правильностью предоставления временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату, как это предусмотрено Порядком № 1098;

• предусмотрено право главного государственного социального инспектора и государственного социального инспектора проводить выборочные проверки правильности составления уполномоченными лицами исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин актов обследования материально-бытовых условий семьи, а также проводить мероприятия по возврату излишне выплаченных средств государственной социальной помощи.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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