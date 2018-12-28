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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:32213

Урны вернутся на Чешку не раньше апреля

Получила ответ сумских городских властей онлайн-петиция «Вернуть на озера Чеха урны».

«Этой весной (в 2018 году – Ред.) вокруг озера Чеха было установлено более 40 урн, благодаря чему на территории водоема стало значительно чище. С наступлением осени все урны почему-то демонтировали, и сумчанам, которые прогуливаются вдоль озера, теперь некуда выбрасывать мусор. Урны можно увидеть только на территории двух кафе с беседками, которые находятся со стороны 9-го микрорайона, но их не хватает для того, чтобы обеспечить чистоту. На другой стороне озера вовсе нет ни одной урны. Людям приходится выбрасывать мусор на контейнерных площадках, на которых когда-то стояли баки. В связи с тем, что их никто не убирает, ветер разносит мусор по окрестности, загрязняя всю прибрежную зону. Требую как можно быстрее вернуть демонтированные урны, иначе озеро рискует превратиться в мусорную свалку», - писала автор петиции Ридель-Устименко Виктория Александровна.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что в связи с ограниченными расходами городского бюджета и материально-техническими возможностями КП «Паркинг», сбор и вывоз мусора на указанной выше территории осуществляется в период апреля - октября ежегодно.

Таким образом, с наступлением благоприятных погодных условий эти работы будут продлены и в 2019 году».

Общество Петиция Урны Чешка

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