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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:57249

В Сумах продолжают судить газового подрывателя квартиры на Лушпы

Сегодня, 17 января, в связи с необходимостью вызвать свидетелей, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина Л., который обвиняется в совершении взрыва в доме по проспекту М. Лушпы (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Следующее судебное заседание состоится 24 января 2019, в 9 ч. 30 мин. Председательствующий судья - Шершак М.И.

Информационно: событие произошло 9 января 2017 года около 08 час. 30 мин. по адресу: г. Сумы, проспект М. Лушпы. Гражданин Л. обвиняется в том, что в квартире, принадлежащей его матери, отсоединил в кухне шланг газовой плиты от трубы газоснабжения и открыл газовый кран. Таким образом  обеспечил поступление природного газа в помещения квартиры и дома.

Дождавшись пока за газ заполнил помещение квартиры, гражданин Л. умышленно поджег газовоздушную смесь, которая образовалась, что привело к ее возгоранию и взрыву.

Право Взрыв на Лушпы

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