Потерпевшая по делу первого заммэра Сум отказалась от претензий

По ее словам, в то время нарушения законодательства состояла в подписании Владимиром Войтенко протокола и врученной ей выписки о ее увольнении, которое обосновывалось в связи с решением Сумского горсовета о структурных изменениях. До 6 мая 2016 года она занимала должность в Департаменте градостроительства и земельных отношений. На момент увольнения ее проинформировали о вакантных должностях в Департаменте обеспечения ресурсных платежей и предложили занять должность во вновь структурном органе.
Как отметила потерпевшая, на предложение не согласилась, потому что его не поняла. Сейчас занимает должность главного специалиста в Департаменте коммуникаций и информационной политики и претензий к Владимиру Войтенко не имеет. Свой иск обосновать не может. Следующее заседание состоится 31 января в 9:15.
Напомним: кроме нарушения законодательства о труде, Владимира Войтенко судят за «кнопкодавство» - голосование чужой карточкой на сессии Сумского горсовета. В этом деле судебное заседание назначено на 9:30 21 января.
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