«Отремонтировать канализационный коллектор в центре города (возле маг. «Точка» на ул. Набережная р. Стрелка).
Вонь стоит невероятная уже полгода, а рядом продмаги, фастфуды, аптеки, остановка общественного транспорта. Создается впечатление, что власть не знает об этой проблеме», - писал автор петиции Часнык Сергей Григорьевич.
Ответ на электронную петицию:
«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.
Сообщаем, что в настоящее время, на основании проведенной процедуры публичной закупки, департаментом заключен договор на выполнение работ по реконструкции канализационного самотечного коллектора диаметром 1000 мм по ул. 1-я Набережная р. Стрелка в г. Сумы. Сумма финансирования указанного объекта на текущий год составляет 3 млн грн. Работы в пределах определенного финансирования планируется начать в январе 2019 года».
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