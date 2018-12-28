Ремонт канализации на Набережной р. Стрелка обещают начать уже в январе Получила ответ сумских городских властей онлайн-петиция «Ремонт канализации в центре города».

«Отремонтировать канализационный коллектор в центре города (возле маг. «Точка» на ул. Набережная р. Стрелка).

Вонь стоит невероятная уже полгода, а рядом продмаги, фастфуды, аптеки, остановка общественного транспорта. Создается впечатление, что власть не знает об этой проблеме», - писал автор петиции Часнык Сергей Григорьевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что в настоящее время, на основании проведенной процедуры публичной закупки, департаментом заключен договор на выполнение работ по реконструкции канализационного самотечного коллектора диаметром 1000 мм по ул. 1-я Набережная р. Стрелка в г. Сумы. Сумма финансирования указанного объекта на текущий год составляет 3 млн грн. Работы в пределах определенного финансирования планируется начать в январе 2019 года».