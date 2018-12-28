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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:13410

Житель Сумщины зарезал жену

До 15 лет лишения свободы грозит мужчине, который лишил жизни свою жену.

Великописаревским отделом Ахтырской местной прокуратуры 15 января 2019 года сообщено о подозрении 59-летнему мужчине, который лишил жизни собственную жену. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

В ходе досудебного расследования, проведенного сотрудниками полиции установлено, что 14 января 2019 года около 11:00 подозреваемый вместе со своей женой находились дома в собственном хозяйстве и употребляли спиртное. После выпитого между супругами началась словесная ссора, в ходе которой мужчина схватил со стола кухонный нож и нанес один удар в область шеи потерпевшей. Женщина получила колото-резаное проникающее ранение шеи слева. От полученного ранения она скончалась на месте.

Как сообщил начальник Великописаревского отдела Ахтырской местной прокуратуры Алексей Скоромный, в настоящее время по ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. За содеянное задержанному грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Великописаревский район Убийство

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