В Сумской СИЗО пытались передать «травку»

При осмотре содержания передачи, поступившей заключенному К. от гражданина А., в подкладке зимней куртки было обнаружено 6 прозрачных полиэтиленовых свертков с веществом зеленого цвета растительного происхождения, похожим на наркотическое.
По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
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