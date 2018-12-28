В Сумской СИЗО пытались передать «травку» 16 января в Сумском следственном изоляторе была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При осмотре содержания передачи, поступившей заключенному К. от гражданина А., в подкладке зимней куртки было обнаружено 6 прозрачных полиэтиленовых свертков с веществом зеленого цвета растительного происхождения, похожим на наркотическое.

По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.