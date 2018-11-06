За неделю корью заболело одиннадцать жителей Сумщины

Из них 17 взрослых и 4 детей, в том числе в течение последней недели - 11 (7 взрослых и 4 детей). Летальных исходов не зарегистрировано, сообщает Сумской областной лабораторный центр.
В Сумской области с начала года, по состоянию на 3.01.2019 заболело корью 8 человек, из них все взрослые....
Качественные и эффективные вакцины, защищающие от кори, паротита и краснухи, имеются во всех кабинетах прививок в области, сообщают в областном...
В Сумской области по состоянию на 29 ноября 2018 года заболело корью 295 человек (с учетом предыдущих диагнозов)....
В Сумской области по состоянию на 15 ноября заболело корью 287 человек (с учетом предыдущих диагнозов)....
Как сообщил в ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко, Сумщина полностью обеспечена вакцинами против кори....