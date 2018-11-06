За неделю корью заболело одиннадцать жителей Сумщины В Сумской области по состоянию на 17.01.2019 г. заболело корью 21 человек (с учетом предыдущих диагнозов).

Из них 17 взрослых и 4 детей, в том числе в течение последней недели - 11 (7 взрослых и 4 детей). Летальных исходов не зарегистрировано, сообщает Сумской областной лабораторный центр.