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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5113

За неделю корью заболело одиннадцать жителей Сумщины

В Сумской области по состоянию на 17.01.2019 г. заболело корью 21 человек (с учетом предыдущих диагнозов).

Из них 17 взрослых и 4 детей, в том числе в течение последней недели - 11 (7 взрослых и 4 детей). Летальных исходов не зарегистрировано, сообщает Сумской областной лабораторный центр.

Общество Корь

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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