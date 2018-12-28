Сумские копы поймали наркомана с чужим телефоном

Патрулируя улицу Выгонопоселенскую, инспекторы заметили подозрительного молодого человека. Тот, ускорив ход и свернув в переулок, пытался избежать общения с патрульными. Остановив сумчанина и общаясь с ним, полицейские все больше убеждались в том, что он имеет запрещенные вещи.
Во время поверхностной проверки у мужчины инспекторы обнаружили полиэтиленовый пакетик с вероятно наркотическим веществом. Еще одной находкой стал мобильный телефон, который при проверке по базам данных, оказался в розыске. Откуда указаны вещи, молодой человек не смог объяснить патрульным.
Для установления всех обстоятельств на место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
16 января в Сумском следственном изоляторе была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта....
Злоумышленником оказался 24-летний мужчина, который сбывал каннабис и амфетамин жителям Ахтырки....
Теперь в рамках открытого уголовного производства следователи выясняют происхождение изъятого наркотического зелья....
Патрульные остановили нетрезвого пешехода за нарушение ПДД и обнаружили у него вероятно наркотическое вещество....
Злоумышленниками оказались двое сумчан, четверо конотопчан и жители Белопольского, Ямпольского районов...