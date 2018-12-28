Сумские копы поймали наркомана с чужим телефоном Мужчину с вероятно наркотическим веществом и телефоном в розыске обнаружили сумские патрульные.

Патрулируя улицу Выгонопоселенскую, инспекторы заметили подозрительного молодого человека. Тот, ускорив ход и свернув в переулок, пытался избежать общения с патрульными. Остановив сумчанина и общаясь с ним, полицейские все больше убеждались в том, что он имеет запрещенные вещи.

Во время поверхностной проверки у мужчины инспекторы обнаружили полиэтиленовый пакетик с вероятно наркотическим веществом. Еще одной находкой стал мобильный телефон, который при проверке по базам данных, оказался в розыске. Откуда указаны вещи, молодой человек не смог объяснить патрульным.

Для установления всех обстоятельств на место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.