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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30100

Сумские копы поймали наркомана с чужим телефоном

Мужчину с вероятно наркотическим веществом и телефоном в розыске обнаружили сумские патрульные.

Патрулируя улицу Выгонопоселенскую, инспекторы заметили подозрительного молодого человека. Тот, ускорив ход и свернув в переулок, пытался избежать общения с патрульными. Остановив сумчанина и общаясь с ним, полицейские все больше убеждались в том, что он имеет запрещенные вещи.

Во время поверхностной проверки у мужчины инспекторы обнаружили полиэтиленовый пакетик с вероятно наркотическим веществом. Еще одной находкой стал мобильный телефон, который при проверке по базам данных, оказался в розыске. Откуда указаны вещи, молодой человек не смог объяснить патрульным.

Для установления всех обстоятельств на место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Наркотики

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