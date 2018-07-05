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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50168

Сумчане, которые ухаживают за больным ребенком, имеют право получить помощь на его лечение

Департамент социальной защиты населения сообщает, что с 1 января этого года Правительство Украины ввело государственную помощь лицам, которые ухаживают за больными детьми, которым не установлена инвалидность.

Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком, которому не установлена инвалидность, назначается одному из родителей, усыновителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, опекуну, попечителю, который постоянно проживает и осуществляет уход за ребенком, больным одним или несколькими видами таких заболеваний или состояний.

Для назначения помощи лицу, ухаживающему за больным ребенком, необходимо подать в орган социальной защиты населения при условии предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, следующие документы:

- заявление законного представителя ребенка, составляется по форме, установленной Министерством социальной политики Украины;

- копию свидетельства о рождении ребенка;

- документ, подтверждающий полномочия усыновителя, опекуна, попечителя, приемных родителей, родителей-воспитателей;

- справку о заболевании ребенка, выданную лечебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения в порядке и по форме, установленными Министерством здравоохранения Украины.

Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком, назначается со дня обращения за ее назначением на каждого больного ребенка в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и выплачивается шесть месяцев.

С 1 января размер пособия составляет 1497 грн ежемесячно.

За дополнительной информацией обращайтесь в общественную приемную департамента по адресу: ул. Харьковская, 35, каб. 135, с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу - с 8:00 до 17:00, в субботу - с 8:00 до 13:00.

Телефоны предварительной записи на прием: 60-45-06, 63-54-97. Кроме того, действуют телефоны «горячих» линий для консультаций: 60-46-04, 60-45-01, (050) 407-81-99.

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