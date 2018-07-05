Сумчане, которые ухаживают за больным ребенком, имеют право получить помощь на его лечение

Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком, которому не установлена инвалидность, назначается одному из родителей, усыновителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, опекуну, попечителю, который постоянно проживает и осуществляет уход за ребенком, больным одним или несколькими видами таких заболеваний или состояний.
Для назначения помощи лицу, ухаживающему за больным ребенком, необходимо подать в орган социальной защиты населения при условии предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, следующие документы:
- заявление законного представителя ребенка, составляется по форме, установленной Министерством социальной политики Украины;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий полномочия усыновителя, опекуна, попечителя, приемных родителей, родителей-воспитателей;
- справку о заболевании ребенка, выданную лечебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения в порядке и по форме, установленными Министерством здравоохранения Украины.
Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком, назначается со дня обращения за ее назначением на каждого больного ребенка в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и выплачивается шесть месяцев.
С 1 января размер пособия составляет 1497 грн ежемесячно.
За дополнительной информацией обращайтесь в общественную приемную департамента по адресу: ул. Харьковская, 35, каб. 135, с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу - с 8:00 до 17:00, в субботу - с 8:00 до 13:00.
Телефоны предварительной записи на прием: 60-45-06, 63-54-97. Кроме того, действуют телефоны «горячих» линий для консультаций: 60-46-04, 60-45-01, (050) 407-81-99.
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