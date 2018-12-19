На Сумщине пограничники изъяли авто с уничтоженными номерами На границе с Россией пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство с признаками уничтожения идентификационного номера автомобиля.

В пункт пропуска «Юнаковка» прибыл автомобиль «БМВ» киргизской регистрации. На нем в Россию направлялся гражданин Кыргызстана 1976 года рождения. В ходе проведения осмотра транспортного средства пограничным нарядом обнаружены признаки уничтожения идентификационного номера автомобиля.

Для принятия дальнейшего правового решения авто передано сотрудникам Национальной полиции. Также в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 290 УК Украины «Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства».