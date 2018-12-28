В ведрах с углем пограничники нашли скрытые лекарства и радиодетали Вчера в пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили скрытые товары.

Во время оформления поезда «Москва - Киев» сотрудники Госпогранслужбы в ведрах с углем обнаружили медицинские препараты и радиодетали. Их перевозила гражданка Украины 1970 года рождения. Товар изъят компетентными органами. На женщину составлены соответствующие материалы об административном правонарушении.