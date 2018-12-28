В ведрах с углем пограничники нашли скрытые лекарства и радиодетали

Во время оформления поезда «Москва - Киев» сотрудники Госпогранслужбы в ведрах с углем обнаружили медицинские препараты и радиодетали. Их перевозила гражданка Украины 1970 года рождения.
Товар изъят компетентными органами. На женщину составлены соответствующие материалы об административном правонарушении.
В рамках проведения данных мероприятий к охране участка государственной границы с Российской Федерацией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей...
На границе с Россией пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство с признаками уничтожения идентификационного номера автомобиля....
Пограничники Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....
10 января на окраине населенного пункта Середина-Буда Сумской области, в полутора километрах от линии границы, военнослужащие группы быстрого реагирования Госпогранслужьы...
В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками ГФС пресекли попытку незаконного вывоза из Украины старинной книги....